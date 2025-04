Senac de Caxias vai sediar oficina gratuita para mulheres que querem ingressar no mundo da programação

As participantes recebem um tutorial gratuito e contam com suporte contínuo.

O Senac de Caxias do Sul sediará o Django Girls, workshop gratuito que tem como objetivo incentivar mulheres a ingressarem no mundo da programação. O evento vai ocorrer no dia 18 de maio, das 8h às 18h, na Avenida Júlio de Castilhos, 3.638, no bairro Cinquentenário.

Durante a oficina, as participantes recebem um tutorial gratuito e contam com suporte contínuo por meio de uma comunidade ativa. O evento é aberto a qualquer mulher interessada em aprender programação, independentemente da idade, formação ou experiência prévia.

A organização do Django Girls Caxias do Sul também busca voluntários com conhecimento na área para atuarem como tutores e auxiliarem as participantes ao longo do workshop.