ACBF estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (2), em Jaraguá do Sul-SC, a equipe "Laranja" estreia na Copa do Brasil 2025. E do lado de fora da quadra, também terá um técnico estreante. Peri Fuentes vai comandar o time pela primeira vez. Ele substitui a André Bié e seu último clube havia sido o Umuarama, do Paraná.

Peri tem 52 anos e nasceu em Santana do Livramento. Começou no futsal no final dos anos 90, na escolinha do Inter. Nesta Copa do Brasil, ele já treinou e foi eliminado pelo Atlântico, de Erechim, em dois confrontos contra o Umuarama.