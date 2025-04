Mahomes em ação durante o último Super Bowl. Chandan Khanna / AFP

O adversário do Los Angeles Chargers no jogo da NFL no Brasil ainda não está definido. Contudo, existe chance do Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, atuar na Arena do Corinthians, no dia 5 de setembro.

A informação é do The Athletic, que esteve no encontro anual das franquias, que ocorreu nesta semana. Os atuais vice-campeões do Super Bowl teriam mostrado interesse em fazer parte do segundo jogo da história no Brasil.

Desde 2023, os Chiefs não têm um duelo fora dos Estados Unidos em seu calendário — o último ocorreu na Alemanha, em vitória sobre o Miami Dolphins na casa do Bayern de Munique.

— Fazemos a Liga ciente todo ano que ficaríamos felizes em jogar (um jogo internacional), seja como um time da casa ou como um time visitante. Esperamos que, em algum momento, sejamos escolhidos de volta — afirmou Clark Hunt, dono dos Chiefs, nesta semana.

A definição do adversário dos Chargers deve ocorrer nas próximas semanas. E essa declaração do dono da franquia de Kansas City abre uma possibilidade interessante, visto que equipes da mesma divisão não costumam jogar fora dos Estados Unidos.

Porém, como os Chargers serão mandantes no Brasil, e o duelo divisional não seria no SoFi Stadium, em Los Angeles, os Chiefs enxergam com bons olhos a possibilidade de disputar essa partida em outro país.

Leia Mais Como será a venda de ingressos para o jogo da NFL no Brasil

Popularidade dos Chiefs

Outro fator importante é o crescimento de popularidade dos Chiefs no Brasil. Com os três títulos conquistados nos últimos anos, além de ter Mahomes — considerado o melhor quarterback da NFL na atualidade —, os olhos dos novos torcedores brasileiros se voltaram para a franquia do Missouri.