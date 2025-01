Quem é Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs que pode ser o primeiro tricampeão do Super Bowl

Dinastia significa ter o poder e o comando sobre algo. Na NFL, há uma dinastia e o líder dela é Patrick Mahomes, o quarterback do Kansas City Chiefs . São sete temporadas dele como titular na principal liga de futebol americano do mundo, três títulos de Super Bowl conquistados , além de aparições frequentes na principal partida da NFL.

Aos 29 anos, Mahomes mostra a cada dia o tamanho da sua liderança e o quão importante é para os Chiefs. No dia 9 de fevereiro, em Nova Orleans , ele disputará seu quinto Super Bowl na carreira, em busca do quarto título, podendo entrar para a história como o primeiro tricampeão consecutivo .

Para chegar até este momento, já sendo considerado um dos melhores e maiores da história do esporte, Mahomes teve uma trajetória sem muitos holofotes, mas se mostrando um vencedor e um líder nato . No período de universidade, antes de entrar na NFL, o quarterback defendeu o programa de Texas Tech, que está longe de ganhar títulos, mas costuma formar bons jogadores.

— Ele tem muito espírito competitivo. Ele sempre acha que vai vencer e acha que é o melhor jogador toda vez que entra em campo — disse Kliff Kingsbury, ex-treinador de Texas Tech entre 2013 e 2019, após vitória de virada com pontuação marcada por Mahomes.

Foram três temporadas no College Football, com 32 jogos disputados, 11.252 jardas, 93 touchdowns e 29 interceptações. O aproveitamento de passes completos de Mahomes foi de 63,5%, um número bastante elevado para a posição. Essas estatísticas ligaram um sinal de alerta em algumas equipes da NFL no draft 2017.