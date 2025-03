Prefeito Eduardo Paes anuncia que jogo da NFL que seria em São Paulo em 2026 acontecerá no Rio

São Paulo recebeu em 2024 a primeira partida da história do Brasil da National Football League (NFL), a liga de futebol americano dos Estados Unidos, e voltará a sediar um jogo do campeonato em 2025. Em 2026, porém, quem sediará o evento será o Rio de Janeiro. Foi o que revelou o prefeito da cidade carioca, Eduardo Paes (PSD), em evento nesta quinta-feira.

"Ontem a gente estava conversando com os caras da NFL. Eles fizeram um jogo no ano passado em São Paulo e eu já roubei para, em 2026, ser aqui no Rio. Não podia vazar isso, mas agora ferrou", disse Eduardo Paes. "A NFL anunciou o jogo em São Paulo mostrando imagens das praias do Rio, Cristo Redentor e Pão de Açúcar. O Rio é uma cidade desejada, sexy, que as pessoas querem estar."

A partida da NFL em 2026, no Rio, poderia acontecer no Maracanã. Em 19 de fevereiro deste ano, a NFL anunciou ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que o Los Angeles Chargers será o time mandante na partida a ser disputada na Neo Química Arena, no próximo dia 5 de setembro, na primeira semana da liga na próxima temporada.

A oficialização da partida contou com a presença de Nunes (MDB), de Luis Martínez, gerente geral da liga no Brasil, e de Gustavo Pires, CEO da SPTuris. Na ocasião, foi revelado que a ideia da prefeitura era tornar a cidade como a "capital da NFL na América Latina" e que existia uma tendência para renovação em 2026. O contrato firmado, porém, era por apenas mais uma temporada.

"Todo mundo está querendo namorar vocês (NFL), mas nós (São Paulo) somos a primeira namorada", disse o prefeito. "A nossa expectativa é de que possamos firmar um compromisso com a NFL para 2026, 2027, 2028. A gente verdadeiramente espera o reconhecimento da NFL por todo esforço."

O Estadão já havia revelado o interesse do Rio em receber, a partir de 2026, uma partida da NFL. O que estaria em discussão seria o plano de o Brasil receber, anualmente, dois jogos da liga - semelhante ao que ocorre em Londres, no Reino Unido.

Se o Rio, de fato, for oficializado como a segunda cidade a receber um duelo da NFL no Brasil, diminui o número de "vagas" para as partidas internacionais. Anualmente, a liga permite até oito partidas ao redor do mundo - sete já foram confirmadas em 2025; em 2026, Melbourne, na Austrália, já foi confirmada como uma das sedes.