Chargers serão os mandantes do jogo em São Paulo. Reprodução / Los Angeles Chargers

O Los Angeles Chargers é a primeira equipe confirmada para o segundo jogo da NFL no Brasil. A franquia foi anunciada como mandante do duelo que vai ocorrer no dia 5 de setembro, na Arena do Corinthians, em São Paulo. O adversário será divulgado nos próximos dias.

Os Chargers são uma franquia tradicional da NFL, apesar de não terem vencido o Super Bowl. A única aparição na grande decisão foi na temporada 1994/1995, mas o vencedor foi o San Francisco 49ers.

A história da equipe começa em 1960, em Los Angeles. No entanto, no ano seguinte houve uma mudança para San Diego. Na cidade californiana, a franquia permaneceu até 2016. Lá se enraizou uma paixão pelo futebol americano e havia uma torcida fanática.

Porém, em 2017 uma nova realocação. O retorno para Los Angeles foi anunciado pelo dono Dean Spanos, que almejava estar em um mercado maior, ainda mais com um estádio moderno e com grande capacidade, que é o SoFi Stadium.

A mudança não foi aprovada pelos torcedores de San Diego e a ideia não pareceu boa inicialmente, visto que há outra franquia em Los Angeles, os Rams. Até hoje, o estádio não costuma lotar em jogos dos Chargers como mandantes.

Time com futuro

Apesar dessas dificuldades, a equipe tem potencial para disputar jogos grandes na NFL. Desde 2020, o quarterback é Justin Herbert, um dos mais talentosos da Liga. Na temporada passada, Jim Harbaugh assumiu o comando da franquia e mudou a mentalidade do elenco.

Os Chargers chegaram aos playoffs, mesmo com um time ainda em construção. A expectativa para a temporada 2025/2026 é de que a equipe evolua e faça contratações para o ataque. No jogo do Brasil será possível ver uma franquia com potencial de chegar longe.

Os possíveis adversários dos Chargers no Brasil

São sete equipes que jogarão contra o Los Angeles Chargers sendo visitantes. O Philadelphia Eagles é uma delas, mas dificilmente será escolhida novamente para atuar no Brasil.

Outras três possibilidades também são inviáveis, pois a NFL não costuma realizar duelos divisionais em jogos fora dos EUA. Assim, Chiefs, Broncos e Raiders têm poucas chances.

Restam três opções com boas chances: Washington Commanders, Minnesota Vikings e Houston Texans.

NFL no Brasil

Pelo segundo ano seguido haverá partida da NFL no Brasil. A liga de futebol americano acertou, nesta quarta-feira (19), com a SP Turis — empresa pública que cuida do turismo de São Paulo — a realização de mais um jogo na cidade. A data definida para o evento é 5 de setembro, uma sexta-feira.

O palco do jogo será mais uma vez a Arena do Corinthians, onde ocorreu o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, no ano passado.

— Após um primeiro jogo bem-sucedido e memorável no Brasil em 2024, estamos muito felizes em confirmar o retorno da liga a São Paulo, com o Los Angeles Chargers como time designado, dando continuidade a essa incrível história no mercado brasileiro — disse Luis Martinez, Gerente Geral da NFL Brasil.