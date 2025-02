Arena do Corinthians recebeu primeiro jogo, em setembro de 2024. Alex Torrealba / Agência RBS

Pelo segundo ano seguido haverá partida da NFL no Brasil. A liga de futebol americano acertou, nesta quarta-feira (19), com a SP Turis — empresa pública que cuida do turismo de São Paulo — a realização de mais um jogo na cidade. A data definida para o evento é 5 de setembro, uma sexta-feira.

O palco do jogo será mais uma vez a Arena do Corinthians, onde ocorreu o duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, no ano passado. O Los Angeles Chargers será a equipe mandante. O adversário será definido nos próximos dias.

— Após um primeiro jogo bem-sucedido e memorável no Brasil em 2024, estamos muito felizes em confirmar o retorno da liga a São Paulo, com o Los Angeles Chargers como time designado, dando continuidade a essa incrível história no mercado brasileiro — disse Luis Martinez, Gerente Geral da NFL Brasil.

De acordo com o jornalista Demétrio Vecchioli, a cidade de São Paulo pagou US$ 5 milhões (R$ 28,5 milhões, na cotação atual) para a NFL. Essa é uma taxa comum, chamada de sponsor fee, em eventos desse porte, assim como a cidade paga para a Fórmula 1. O valor foi o mesmo de 2024.

Como foi o primeiro jogo no Brasil

No dia 7 de setembro de 2024, o Brasil recebeu pela primeira vez a principal liga de futebol americano do mundo. A Arena do Corinthians recebeu mais de 48 mil fãs de todos os lugares do país para acompanhar a vitória dos Eagles sobre os Packers.