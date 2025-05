Há oito jogos sem vencer, rival do Grêmio na Sul-Americana fala em priorizar Campeonato Peruano

Adversário do Tricolor perdeu seu último jogo por 3 a 0. @Grau_Oficial / X/Reprodução

Se o Grêmio pretende preservar peças nesta quarta-feira (7), pela Copa Sul-Americana, o Atlético Grau poderá fazer o mesmo. Sem vencer há oito jogos, o time peruano fala em priorizar a competição nacional, onde ocupa o 15º lugar entre 19 participantes.

— Para a gente é um prêmio estar jogando a Copa Sul-Americana, mas o mais importante é o torneio local e não podemos deixar escapar pontos porque vamos jogar contra o Grêmio — disse o auxiliar Horacio Melgarejo após a derrota por 3 a 0 para o Sport Huancayo na última sexta-feira (2).

“Los Albos”, como são chamados, estão sem vencer desde o dia 10 de março, quando bateram o Deportivo Los Chankas por 2 a 1. De lá para cá, foram cinco empates e três derrotas. O próximo embate pelo campeonato local será contra o gigante Alianza Lima, onde o clube de Piura será mandante, mas atuará no Estádio Nacional, na capital.

Na Copa Sul-Americana, a equipe ocupa a lanterna do Grupo D, com apenas um ponto conquistado, justamente na última rodada, quando buscou o empate em 2 a 2 com o Sportivo Luqueño nos acréscimos.

Para piorar o quadro, o time não contará com o jogador mais experiente do elenco: Raúl Ruidiaz, ex-Coritiba e seleção peruana. Ele foi contratado após o prazo de inscrição no torneio continental.

A provável escalação para enfrentar o Tricolor tem: Álvarez; Rojas, Tapia, Franco e Bolivar; Soto, Guarderas, Rostaing e Rodas; Garro e Bandiera. O jogo está agendado para iniciar às 21h30min desta quarta, no Estádio Alejandro Villanueva.

