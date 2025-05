"GTA" ao longo dos anos: relembre a evolução da famosa franquia da Rockstar

Com a promessa de ser "a maior e mais imersiva evolução da série até hoje", "GTA 6" busca repetir — e até superar — o sucesso do antecessor.

O lançamento do segundo trailer de GTA 6, nesta terça-feira (6), fez a série de jogos voltar a ser assunto nas redes sociais. Com mais de 25 anos de história, Grand Theft Auto é uma das franquias de games mais populares e influentes do mundo.