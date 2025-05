Santos renova com Gabriel Bontempo até 2028 e meia diz realizar sonho ao jogar com Neymar

Vivendo um momento delicado na Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos anunciou a renovação do contrato do meio-campista Gabriel Bontempo até o final de 2028. Um dos principais nomes revelados pelo clube nesta temporada, o jogador, de 20 anos, soma 18 partidas pela equipe profissional em 2025.

A renovação ocorre enquanto o Santos ocupa a vice-lanterna do Brasileirão, com apenas quatro pontos conquistados em sete rodadas. O próximo compromisso será contra o Ceará, na segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro, em confronto direto por recuperação na tabela.

Natural de Uberaba (MG), Bontempo chegou ao Santos em 2016, ainda no sub-11, e passou por todas as categorias de base do clube. No início da temporada, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior antes de ser integrado ao elenco principal, onde ganhou espaço durante o Campeonato Paulista.

Sua estreia como profissional aconteceu no dia 25 de janeiro, contra o Velo Clube, em Rio Claro. Desde então, o meio-campista tem se consolidado como uma das principais apostas do clube, o que motivou a ampliação do vínculo - anteriormente estendido até 2027 no início do ano.

Bontempo comemorou a renovação. "Feliz pela renovação e por ter conseguido me manter no elenco, por ter ganhado meu espaço. Sempre foi um sonho representar o Santos e jogar no profissional."