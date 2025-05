Última reunião dos cardeais antes do conclave define perfil do novo papa: próximo dos fiéis e que continue obras de Francisco

A última congregação geral, as reuniões entre os cardeais, que ocorreram durante o período entre o funeral de Francisco e o início do conclave, foi a mais interessante de todas. Porque responde, em boa parte, o perfil que o futuro papa terá, ou seja, que "modelo ideal", os cardeais estão buscando - e no qual votarão a partir desta quarta-feira (7), quando começa o conclave.