Como será a venda de ingressos para o jogo da NFL no Brasil

A NFL anunciou a segunda partida consecutiva no Brasil. Após o sucesso em 2024, a liga de futebol americano retorna ao país neste ano. No dia 5 de setembro, na Arena do Corinthians, em São Paulo, ocorrerá a partida, que terá o Los Angeles Chargers como mandante.

Ingressos para o jogo ainda não estão disponíveis. Porém, a NFL disponibilizou um link para os fãs acompanharem as novidades sobre as vendas.

No ano passado, os ingressos começaram a ser comercializados em junho. A tendência é que sejam realizadas as vendas no mesmo período em 2025.

A procura foi grande e os ingressos se esgotaram rapidamente. Primeiro deve ocorrer uma pré-venda para clientes com cartão XP, que é a patrocinadora oficial do evento. Depois serão disponibilizadas entradas para o público em geral.

Os possíveis adversários dos Chargers no Brasil

São sete equipes que jogarão contra o Los Angeles Chargers sendo visitantes. O Philadelphia Eagles é uma delas, mas dificilmente será escolhida novamente para atuar no Brasil.

Outras três possibilidades também são inviáveis, pois a NFL não costuma realizar duelos divisionais em jogos fora dos EUA. Assim, Chiefs, Broncos e Raiders têm poucas chances.

Restam três opções com boas chances: Washington Commanders, Minnesota Vikings e Houston Texans.

Como foi o primeiro jogo no Brasil

No dia 7 de setembro de 2024, o Brasil recebeu pela primeira vez a principal liga de futebol americano do mundo. A Arena do Corinthians recebeu mais de 48 mil fãs de todos os lugares do país para acompanhar a vitória dos Eagles sobre os Packers.