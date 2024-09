A história foi escrita em São Paulo. Um esporte desconhecido da maioria das pessoas até poucos anos atrás, entre a noite desta sexta-feira (6) e sábado (7) foi capaz de lotar a Arena do Corinthians, com 47.236 mil fãs. Não foi apenas uma partida de futebol americano. Foi show, entretenimento e o alto nível que a NFL oferece, pela primeira vez no Brasil.