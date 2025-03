Alan Patrick projeta restante do ano do Inter após conquista do Gauchão: "Não podemos nos acomodar"

Alan Patrick atendeu aos torcedores. Valter Junior / Agência RBS

O Inter atingiu o seu primeiro objetivo na temporada com a conquista do Gauchão. Agora, prepara-se para as competições maiores: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

A partida contra o Flamengo, no sábado (29), marca o início de uma maratona de 19 jogos em dois meses.

Capitão colorado, o meia Alan Patrick atendeu na noite desta quarta-feira (26) torcedores durante o lançamento da camisa fan shirt do clube, modelo com valor mais baixo do que o de jogo. O camisa 10 alertou que o momento é de mudar o foco.

— O primeiro objetivo alcançado já comemoramos, mas o futebol não te permite se acomodar. Temos que virar a chave para estrear no Brasileiro e na Libertadores para focar nessas competições — destacou durante o evento, realizado na loja da Adidas no Shopping Praia de Belas.

Largada de Brasileirão

Nos últimos anos, o time colorado patinou nas primeiras rodadas do Brasileirão e precisou correr atrás de pontos que ficaram pelo caminho.

Alan Patrick comentou como o elenco se prepara para que o desempenho inicial seja melhor do que o das temporadas anteriores.

— No Campeonato Brasileiro, todas as rodadas têm a mesma importância. Não pode se iludir que tem tempo, que pode buscar ali na frente. A primeira rodada, a estreia, temos que pontuar. O Brasileiro exige que a gente tenha essa constância. É o que vamos procurar fazer — comentou.

Título gaúcho

O título gaúcho marcou a volta da conquista de uma taça pelo Inter. A última havia sido no Gauchão de 2016.

Em sua segunda passagem pelo clube, Alan Patrick falou como tem sido a relação com o torcedor após o fim da seca de títulos.

— Tem sido muito especial na rua, por onde a gente anda, receber esse carinho do torcedor. A gente percebe nas pessoas o quanto foi importante a conquista por conta de um jejum muito grande.