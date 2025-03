"Nós não devemos nada aos treinadores de outros países", diz Roger Machado

Treinador do Internacional Roger Machado durante empate do seu time com o Flamengo, no Maracanã. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Após o empate do Inter contra o Flamengo, no Maracanã, no sábado (29), na estreia do Brasileirão 2025, o comandante colorado foi questionado sobre a situação atual da Seleção e da preferência por nomes estrangeiros. O treinador afirmou que a pressão pelas mudanças vem da imprensa e dos torcedores, embora não tenha citado diretamente.

— Quem fala é o ambiente externo. Em 2014, ano do 7 a 1 contra a Alemanha, quando a gente perdeu a Copa em casa, eu estava como auxiliar. Falava-se que os treinadores brasileiros não serviam, os mais velhos, e que tinha de renovar. Eu entendi aquele momento e me lancei como treinador, aos 38 anos — contou.

— Não vem do nada, não foram nós brasileiros que pedimos os estrangeiros. Gostaria muito de ver treinadores brasileiros na Seleção Brasileira. Mas não sou contra os estrangeiros. O ambiente externo acaba pautando as discussões — complementou.

Os principais nomes cotados são os do português Jorge Jesus e do italiano Carlo Ancelotti. Porém, Roger considera que os técnicos de outros países têm vantagens competitivas sobre os brasileiros.

— Não sou contra os estrangeiros. Mas, gostaria de ver a mesma politica de reciprocidade. Sou formado com todas as licenças da CBF, mas para eu acessar o mercado exterior me cobram 60 meses de atuação na primeira divisão, e não vemos a mesma política sendo adotada aqui. Isso acaba desequilibrando a disputa por essas vagas — afirmou.

— Me parece que em alguns momentos, a gente não está muito satisfeito com o que temos. O bom parece ser sempre o que não está ali. Como treinador, sempre pauto o fortalecimento da minha categoria, com atualização, formação e conhecimento. Isso não nos falta, nós não devemos nada aos treinadores que vêm de outros países — complementou.

Outro ponto abordado pelo técnico do Inter foi a questão da paciência de torcedores e dirigentes com os trabalhos dos estrangeiros.

— Eles, por virem de cultura diferente, receberam a oportunidade de ficar um pouco mais. Comigo são quatro jogos de paciência, com eles são seis ou sete — finalizou.