Semana 1 da NFL: horários, principais jogos e onde assistir

Temporada regular começa na quinta-feira, com Kansas City Chiefs x Baltimore Ravens. Na sexta -feira, ocorre partida no Brasil. O seguimento da rodada será no domingo e na segunda-feira

03/09/2024 - 09h48min Atualizada em 03/09/2024 - 13h37min