Na história do futebol americano, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers já estão marcados por suas conquistas, pelos grandes jogadores que tiveram e, a partir do dia 6 de setembro de 2024, por serem as primeiras franquias da National Football League (NFL) a jogar no Brasil. O confronto entre as equipes ocorre na sexta-feira (6), às 21h15min, na Arena Corinthians, em São Paulo.