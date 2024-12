Horóscopo do dia : confira a previsão para os 12 signos em 23 de dezembro

Nesta segunda (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Muitas coisas precisariam ser ditas claramente e postas sobre a mesa para refletir com sinceridade. Porém, se há algo que é difícil entre as pessoas é elas serem transparentes entre si. O esforço vale a pena.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Ninguém se salva de ter de apertar o cinto de uma ou de outra maneira, e isso é contrastante com as promessas e expectativas que, novamente, são jogadas ao futuro, o qual será sempre incerto, porque é o futuro.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

O mal-estar e o bem-estar andam de braços dados nesta parte do caminho, significando que as condições para seu regozijo e para seu desconforto acontecem na mesma sala, com todas as pessoas misturadas. Presença de espírito!