Grêmio aguarda resposta de Caixinha, mas já trabalha com "plano B" para 2025

Caixinha treinou o Bragantino entre 2023 e 2024. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

O Grêmio se envolveu em uma novela para definir o substituto de Renato Portaluppi. Até o início da noite deste domingo (22), o clube teve por duas vezes uma sinalização positiva de que Pedro Caixinha assumiria o cargo.

E, apesar da expectativa de que o final de semana marcaria o fim da polêmica, o técnico não cumpriu o esperado. Afinal, Caixinha ainda não mandou o contrato assinado, única pendência restante na negociação, e a direção se prepara para a eventualidade de o acordo não se confirmar. Um "plano B" está alinhado para 2025.

Novas cláusulas

O primeiro "sim" para o interesse gremista veio durante a semana passada, quando o clube trabalhava com a perspectiva de anúncio do português de 54 anos. Mas uma reviravolta aconteceu nas conversas no retorno da minuta do contrato, na última sexta-feira (20), com a inclusão de cláusulas que foram descartadas.

Tais como as que previam que o técnico teria o aluguel pago pelo clube, assim como passagens para familiares virem e regressarem a Portugal. Além de ter uma proteção contra a variação cambial. O valor do contrato foi discutido em euro. O fato causou atrito, mas acabou superado após um novo contato iniciado ainda na sexta.

O segundo "sim" veio no sábado (21), após novo acordo verbal depois da adaptação da proposta original. As questões discutidas foram ajustadas, mas a expectativa de que tudo estaria resolvido não se cumpriu. Afinal, bastava o envio do contrato assinado por Caixinha, o que não ocorreu.

A demora em ter a resposta oficial de Pedro Caixinha para um contrato válido por duas temporadas tensionou uma conversa que tinha transcorrido em um ritmo que indicava um acerto sem maiores dificuldades. Mesmo assim até o fim da tarde de domingo, a expectativa era de que a negociação teria desfecho positivo.

O estilo de trabalho de Caixinha casa com a ideia no clube de como seria o melhor caminho para que o time voltasse a ter sucesso depois de um fim de 2024 de resultados abaixo do esperado. Principalmente pelas referências deixadas no ano de 2023 do português no Bragantino. O time paulista mostrou futebol ofensivo, mas sem ceder espaços aos adversários, e com muita intensidade na marcação.

O problema é que um elemento novo apareceu durante as negociações na última sexta-feira. Mesmo com a proximidade do acerto com o Grêmio, Santos e Atlético-MG passaram a sondar a situação do português.

E, sem a formalização no acordo, com a assinatura do contrato pela parte de Caixinha, existe temor de que o representante do técnico aguarde por oferta dos outros interessados. Mesmo assim, o Tricolor ajustou alguns pontos da parte financeira da oferta para que Caixinha assinasse o vínculo oferecido.

Uma nova rodada de conversas aconteceu no sábado. E, mais uma vez, o retorno dos portugueses foi de que a proposta gremista seria aceita. Tanto que existia o otimismo de que o anúncio oficial aconteceria ainda no último final de semana.

Como o retorno de Caixinha não aconteceu na velocidade esperada, o Grêmio passou a tratar em paralelo com uma segunda alternativa. Um "plano B", como descrito à Zero Hora por fontes consultadas, também acelerou o ritmo da conversa com a direção desde a noite de domingo.