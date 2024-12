Os bastidores e as idas e vindas da negociação entre Grêmio e Pedro Caixinha

Técnico recebeu proposta para trabalhar por duas temporadas no Grêmio. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino,Divulgação

O Grêmio espera pelo "sim" de Pedro Caixinha. Após uma sexta (20) de idas e vindas na negociação, o Tricolor tem confiança de que a negociação terá desfecho positivo neste sábado (21). Se não tiver o "ok" do português, o clube irá em busca de outro nome.

O Grêmio dava como certa a conclusão do acordo na sexta. Tanto que enviou minuta de contrato para aprovação do staff do técnico português.

A resposta, no entanto, causou espanto. Depois do acerto verbal, a direção recebeu mais pedidos de Caixinha. O que motivou um ajuste da proposta, que foi novamente debatida na sexta.

O Grêmio ofereceu contrato com validade de duas temporadas a Caixinha. O ex-técnico do Bragantino tinha indicado que os termos estavam de seu agrado, inclusive com cláusulas que previam premiações de conquistas desportivas. O anúncio oficial já era preparado pelo clube, com a previsão de acontecer durante a sexta.

Mas uma nova série de exigências mudou os planos. Primeiro, vazou a notícia de que a negociação estaria encerrada. Só que a informação acabou não se confirmando. Uma nova série de contatos teve início após a resposta de Caixinha. No pedido do técnico, questões que o Grêmio tem como política não incluir em contratos.

Caixinha gostaria de ter o aluguel pago pelo clube, assim como passagens para familiares virem e regressarem a Portugal. Além de ter uma proteção contra a variação cambial. O valor do contrato foi discutido em euro.

Nenhum jogador do Grêmio, nem Braithwaite ou Suárez, tiveram esse tipo de cláusula em seus vínculos. O clube entende que o valor pago aos seus profissionais contempla esse tipo de custo da vida em Porto Alegre.

As novas pedidas não encerraram a negociação, mas o fato causou surpresa no Grêmio. Mesmo com a adaptação da parte financeira da oferta, o que incomodou muito foi o ato de tentar incluir um tema que estava ajustado. Mas, apesar do desgaste gerado pela postura na reta final da negociação, a postura não seria entrave para um eventual acerto.

Elogios de Portugal

Formado na escola de técnicos da Federação Portuguesa de Futebol, Caixinha teve Jorge Castelo como professor. Castelo também revelou nomes como José Mourinho, Abel Ferreira, André Villas-Boas, Pedro Caixinha e tantos outros.

Com conhecimento de causa e tendo visto de perto a formação de diversos técnicos que se espelharam pelo mundo, Castelo é direto ao analisar o nível de qualidade do possível novo comandante gremista.

— O Pedro Caixinha é excelente. É do nível do Abel Pereira e do Jorge Jesus. A vida dele não foi tão recheada de vitórias que estes treinadores tiveram. Mas é neste nível (que ele está).

Opções a Caixinha

Da relação de técnicos avaliados após a saída de Renato, algumas opções seguem à disposição. Seriam os casos de Tite e Cléber Xavier. Os dois, que trabalhavam juntos, não estão sob contrato.

Um dos nomes no levantamento entregue aos dirigentes também segue como alternativa, mesmo que seja muito mais complicado. O argentino Matías Almeyda, que trabalha na Grécia, também recebeu elogios pelo modelo de jogo e condução do dia a dia de trabalho.