Cinco goleiros para seu time contratar em 2025 

Formado nas categorias de base do Athletico-PR , o goleiro teve boas passagens pelo Valencia-ESP e pela Fiorentina-ITA, com convocações para a Seleção. Também foi goleiro reserva de Juventus-ITA e Barcelona-ESP, sem muitas oportunidades. Está emprestado ao Arsenal-ING pelo Bournemouth-ING .

Adriel (Grêmio)

O goleiro retornará ao Tricolor após não ter seu contrato de empréstimo renovado no Bahia, onde atuou em 2024. Neste período, acumulou 13 jogos no clube baiano, com 14 gols sofridos. O vínculo com o Grêmio tem validade até dezembro de 2025.