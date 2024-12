Dez jogadores do futebol europeu que estão em baixa e podem pintar no Brasil

Arthur está sem jogar pela Juventus. Marco BERTORELLO / AFP

Os clubes brasileiros já se movimentam em busca de reforços, embora a janela de transferências abra apenas em janeiro.

Entre os jogadores buscados no mercado estão os em baixa em seus clubes, o que tornaria a transferência mais facilitada.

Zero Hora lista 10 nomes que não vivem um bom momento no Exterior e podem agitar o mercado.

Arthur (Juventus)

Aos 28 anos, tem alto salário e desejo de permanecer no futebol europeu. No entanto, sem jogar pela Juventus desde que chegou na Fiorentina, poderia recuperar o bom desempenho em um retorno ao Brasil.

Douglas Luiz (Juventus)

Os poucos minutos no futebol italiano podem fazer Douglas Luiz repensar sua carreira e aceitar uma proposta do futebol brasileiro. A Juventus já admite negociar o volante.

Montiel (Sevilla)

Autor do gol de pênalti decisivo do título da Argentina na última Copa do Mundo, Montiel perdeu espaço no Sevilla e tem jogado pouco. Com apenas 27 anos, ainda tem lenha para queimar no futebol sul-americano.

Antony (Manchester United)

Presente no elenco da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, Antony chegou em alta no Manchester United. Porém, desde que foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada, caiu de desempenho. O inquérito foi concluído e não indiciou o atacante, mas no futebol inglês ele perdeu espaço.

Richarlison (Tottenham)

Pombo está jogando pouco nos Spurs. Ben Stansall / AFP

Foi titular do Tottenham em apenas uma partida da temporada e já manifestou o desejo de retornar ao Brasil. Flamengo e Fluminense travam um clássico pelo atacante, mas outros clubes também podem entrar na jogada.

Almirón (Newcastle)

Principal figura do Newcastle nos últimos anos, o paraguaio virou reserva com Eddie Howe. O meia-atacante seria uma boa alternativa para qualquer clube da Série A.

Kenedy (Valladolid)

O Valladolid vai mal no Campeonato Espanhol, e Kenedy pouco joga. Foram apenas duas partidas do versátil brasileiro no time espanhol. Revelado pelo Fluminense, também atuou no Flamengo. Pode ser lateral-esquerdo ou ponteiro.

Brenner (Udinese)

Teve um bom início de temporada, mas atualmente é um reserva pouco utilizado em Udine. Com o retorno de Alexis Sánchez, pode perder mais espaço no ataque da equipe italiana. Tem 24 anos e já jogou no São Paulo e Fluminense.

Paredes (Roma)

Campeão do mundo no Brasil? A má fase da Roma é concomitante com o desempenho de Leandro Paredes. Por isso, o meio-campista argentino virou reserva nesta temporada. É torcedor fanático do Boca Juniors, mas o poderio financeiro do futebol brasileiro seria atrativo.

Juan Jesus (Napoli)

Revelado pelo Inter, Juan tem seu retorno ao Beira-Rio cotado. SSC Napoli / Divulgação