Cinco jogadores do mercado alternativo europeu para ficar de olho

Gaúcho Gabriel Busanello é uma opção no mercado alternativo europeu. Gabriel Busanello / Reprodução / Instagram

A Europa vai muito além das cinco principais ligas no futebol. O "velho continente" tem um mercado alternativo onde estão bons jogadores, alguns deles sul-americanos que não conseguiram se firmar em equipes dos primeiros escalões, mas estão se destacando em clubes menores.

Para o futebol brasileiro, existem nomes viáveis financeiramente e que podem chegar para auxiliar em uma temporada longa e cheia de jogos.

Veja cinco jogadores do mercado alternativo europeu para o seu time contratar

Héliton - Goztepe

Com 29 anos, 1m95cm e bastante força, o zagueiro brasileiro Héliton está se destacando no futebol da Turquia. Ele defende o Goztepe desde o início de 2024 e é titular absoluto da equipe, com um gol marcado em 15 jogos desta temporada. Seu valor de marcado, de acordo com o Transfermarket, é de 800 mil euros (R$ 5,2 milhões).

Revelado pelo Santo André e com passagens pelo Figueirense e ABC, no Brasil, ele decidiu se aventurar na Europa. Foi para o modesto Covilhã, de Portugal, e depois para o CSKA 1948, da Bulgária.

Com atuações seguras, Héliton foi contratado pelo Goztepe. Apesar de não ser uma equipe de primeira prateleira na Turquia, ela está inserida numa liga que ganha mais destaque e jogadores qualificados a cada ano.

Juninho - Midtjylland

Desde 2021, o zagueiro Juninho, 29 anos, defende o Midtjylland, da Dinamarca. Ele teve passagens no futebol brasileiros por Palmeiras, Atlético-MG e Bahia. A ida para a Europa fez seu futebol evoluir e ele é utilizado com frequência pela equipe dinamarquesa.

O Transfermarket coloca seu valor de mercado em 1 milhão de euros (R$ 6,51 milhões). No entanto, em uma negociação pode ser reduzido o preço. Juninho já marcou um gol e deu uma assistência nesta temporada, sendo um zagueiro forte no jogo aéreo, além de ter a opção de atuar como lateral-esquerdo.

Gabriel Pereira - Copenhagen

Outro zagueiro com bom desempenho na Dinamarca. Gabriel, 24 anos, teve poucas aparições no futebol brasileiro, sendo revelado pelo Volta Redonda, mas embarcou cedo para Portugal. Lá se destacou pelo Gil Vicente e foi negociado em agosto de 2024 para o Copenhagen por 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões, na cotação da época).

Pela equipe dinamarquesa, ele é titular com frequência, tem dois gols marcados em 21 partidas disputadas. Para um clube brasileiro contratá-lo terá que abrir o cofre, mas Gabriel Pereira vem se mostrando um bom nome para investir e ter resultados.

Gabriel Busanello - Malmo

Lateral-esquerdo revelado pela União Frederiquense e com passagem por Chapecoense, Pelotas e Juventude, Busanello, 26 anos, está se destacando no futebol sueco. Ele chegou no Malmo em janeiro de 2023 e tomou conta da posição.

Na temporada atual, o gaúcho de Frederico Westphalen já atuou em 38 partidas, fez um gol e deu 10 assistências. Seu valor de mercado é de 2,5 milhões de euros (R$ 16,2 milhões). Um retorno ao Brasil seria bom, principalmente pela necessidade de diversos clubes nas laterais.

Leandro Godoy - Beroe Stara Zagora

O centroavante argentino Leandro Godoy, 23 anos, vem fazendo muitos gols no futebol da Bulgária. Na atual temporada, com a camisa do Beroe Stara Zagora, ele disputou 18 jogos e marcou 12 gols. Seu valor de mercado é de 600 mil euros (R$ 3,9 milhões).