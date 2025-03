Mulher perde controle de carro, que bate em bomba de combustível e provoca princípio de incêndio em Bento Gonçalves 

Um acidente de trânsito em um posto de combustível de Bento Gonçalves foi registrado na manhã dessa sexta-feira (28). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da cidade, o caso aconteceu em um estabelecimento no bairro Salgado.

Um Vectra acabou colidindo contra uma bomba de combustível . Com o impacto da batida, a bomba foi arremessada contra pessoas que estavam em uma lancheria, anexa ao posto. Uma pessoa teve ferimentos leves na perna e foi socorrida pelo Samu.

Ainda, a colisão provocou um princípio de incêndio. Os próprios colaboradores do posto atuaram no controle das chamas. Após chegarem, os bombeiros concluíram o combate do fogo.