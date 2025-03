Whatsapp fora do ar? Usuários relatam instabilidade no aplicativo

Mais de 24 mil reclamações sobre o WhatsApp foram feitas no Brasil. Pixabay / Pixabay

Usuários do WhatsApp relataram problemas ao acessar o aplicativo nesta sexta-feira (28) em diferentes lugares do mundo. O site Downdetector, portal que monitora o funcionamento de sites e apps, registrou mais de 24 mil reclamações no Brasil.

O pico de relatos no país foi próximo às 13h, com 24.346 reclamações, a maioria relatando problemas ao enviar as mensagens. Os primeiros registros começaram às 12h30min.

Além do Brasil, os problemas com o aplicativo foram registrados também em outro países, como Estados Unidos, Argentina, Itália, México, África do Sul, Portugal, Canadá e Austrália.

Gráfico do site Downdetector mostra o pico de reclamações nesta sexta-feira (28). Downdetector / Reprodução

Na rede social X, antigo Twitter, o termo "WhatsApp" é o assunto mais comentado no momento, com 177 mil publicações.

Ainda nesta semana, foram relatadas outras falhas no aplicativo. As queixas estavam relacionadas à funcionalidade de download do WhatsApp — usuários não estavam conseguindo baixar fotos, vídeos e áudios. O perfil oficial da rede de mensagens não se pronunciou sobre o tema.

Veja reações nas redes sociais: