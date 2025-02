WhatsApp não faz download? Usuários reportam falhas ao tentar baixar conteúdos no aplicativo

Usuários reportam falhas nos downloads do WhatsApp.

Usuários relataram falha de funcionamento no WhatsApp entre terça (25) e quarta-feira (26). As principais queixas de usuários são sobre problemas para fazer download de conteúdos como fotos, vídeos e áudios.

No Google Trends, que sinaliza as tendências de buscas no site, termos como "WhatsApp não faz download", "WhatsApp não baixa arquivos" e "WhatsApp não baixa áudio foto e vídeo" registraram aumento por volta das 10h.