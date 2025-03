Manutenção afeta serviços relacionados ao saque-aniversário e uso do FGTS na moradia. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O aplicativo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) está com alguns serviços inacessíveis nesta sexta-feira (28). Segundo a Caixa Econômica Federal, a situação deve ser normalizada a partir do dia 4 de março.

As opções sobre antecipação do saque-aniversário, recepção de novas solicitações de saque do FGTS e uso do FGTS na moradia própria, estão em manutenção. Portanto, não estão em operação.

Conforme a Caixa, a plataforma funciona normalmente para outros serviços, como consulta ao extrato do FGTS, consulta a valores de FGTS já liberados para crédito em conta bancária, consulta a valores liberados para saque nos diversos canais de atendimento do banco, além da geração da Certificado de Regularidade (CRF).

MP sobre o saque-aniversário

O governo federal anunciou que publicará, nesta sexta-feira (28), a medida provisória (MP) que vai autorizar que trabalhadores demitidos e que optaram pela modalidade do saque-aniversário do FGTS possam sacar o saldo bloqueado do fundo.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a medida contempla trabalhadores que foram demitidos de janeiro de 2020 até a data da publicação da medida. Segundo a pasta, os valores serão creditados automaticamente na conta cadastrada no FGTS, em duas etapas — a primeira em 6 de março e a segunda em junho.