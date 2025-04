Com lesão de Rochet, Anthoni terá nova sequência durante "maratona" do Inter

Anthoni jogou o segundo tempo da partida contra o Flamengo Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

"A oportunidade não avisa". A frase proferida por Anthoni, no Maracanã, após o empate com o Flamengo, tem sido uma tônica na temporada. Mais uma vez, o goleiro será titular no Inter após a lesão de Rochet.

O uruguaio teve constatada uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. Por conta do problema, segundo apurou a reportagem de Zero Hora, o goleiro deve ficar oito semanas fora dos gramados.

Com a ausência do dono da posição, Anthoni ganhará nova sequência durante a "maratona de pedreiras". O goleiro de 23 anos já será o titular diante do Bahia, em Salvador, na quinta-feira (3), pela Libertadores.

Pelo prazo estipulado para recuperação, Rochet só deve ter condições de atuar na reta final de maio. Com isso, pode retornar diante do Bahia, em 28 de maio, na última partida da fase de grupos da Libertadores.

Aos 23 anos, o goleiro já foi titular na campanha do título gaúcho. Rochet fazia justamente seu primeiro jogo na temporada diante do Flamengo, após recuperar-se de uma tendinose no joelho esquerdo.