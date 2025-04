Identificado homem que morreu em acidente envolvendo três caminhões na RS-153, em Vale do Sol

Acidente com três caminhões aconteceu na noite de domingo. Corpo de Bombeiros de Vera Cruz / Divulgação

Foi identificado como Eder Salgado Xavier, 47 anos, o homem que morreu em acidente na RS-153, em Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo, na noite deste domingo (30). Ele era o condutor de um dos três caminhões envolvidos no acidente. O motorista de outro veículo ficou ferido.

O motorista morto conduzia um caminhão carregado de adubo, que seguia no sentido Herveiras-Vale do Sol, e bateu em uma carreta que fazia o sentido contrário e havia tombado momentos antes no km 306, na localidade conhecida como Formosa. O condutor do veículo que havia tombado foi hospitalizado. Um terceiro caminhão acabou colidindo e tomabando. Neste último, ninguém se feriu.

A perícia foi feita no local. No entanto, pela dificuldade na remoção dos veículos e carga, o trânsito seguia bloqueado no local. Motoristas de veículos leves e caminhões de pequeno porte podem utilizar os desvios indicados pelas autoridades para seguir viagem.

Um inquérito policial foi instaurado na delegacia de Vale do Sol. Além da perícia, os outros motoristas envolvidos na ocorrência serão ouvidos.

Desvio

A orientação para os motoristas que fazem o sentido Vera Cruz-Barros Cassal é, no trevo de Linha Formosa, acessar uma estrada de chão retornando à RS-153 na altura do viaduto Francisco Alves.