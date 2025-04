Três soldados americanos são encontrados mortos na Lituânia

Área em que se concentram as buscas fica nas proximidades da fronteira com a Bielorrússia.

As equipes de resgate encontraram um blindado M88 Hercules, que estava submerso em um lago , coberto por água e lama. O veículo era operado pelos quatro militares. Em comunicado, o exército norte-americano indicou que as buscas continuam para encontrar o quarto soldado desaparecido.

Para localizar os militares, as equipes de resgate passaram a drenar a água do pântano. Os oficiais, que estavam havia dois meses na Lituânia, participavam de um exercício militar no campo de treinamento de Pabrade, uma localidade próxima à fronteira com a Bielorrússia.