Zé Rafael perdeu espaço no Palmeiras em 2024. CESAR GRECO / Palmeiras

Veja 10 volantes "cães de guarda" para contratar

Zé Rafael

No Palmeiras, Zé Rafael deixou de ser um meia-atacante e foi recuando. Em 2023, ele atuou como primeiro volante e se destacou, sendo um dos melhores do país e da América do Sul.

Na última temporada, no entanto, muito por conta de lesões, o jogador de 31 anos perdeu partidas e espaço na equipe de Abel Ferreira. Em 2025, ele não permanecerá no Palmeiras, e muitos clubes estão de olho nele.

Gabriel

Gabriel pertence ao Inter, mas jogou pelo Athletico-PR no Brasileirão 2024. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O apelido de "Ruf Ruf", dando a entender que ele é um cão de guarda em campo, faz Gabriel ser um nome certo nesta lista. Ele pertence ao Inter, mas jogou em 2024 pelo Athletico-PR. O volante de 32 anos ainda não sabe onde vai jogar em 2025, mas tem espaço em alguns times da Série A.

Danielzinho

Volante do Mirasso foi destaque no acesso. Pedro Zacchi/Agência Mirassol

Um dos destaques do Mirassol, que conseguiu o acesso, Danielzinho é um volante com bom poder de marcação, com média superior a quatro recuperações de bola por partida. Além disso, ele é um bom batedor de falta. Foram dois gols de bola parada na Série B de 2024.

Mateus Carvalho

Mateus Carvalho fez boa temporada como titular do Vasco. Leandro Amorim / CR Vasco da Gama/Divulgação

Um dos destaques da temporada do Vasco foi o volante Mateus Carvalho. Com 22 anos, ele se desenvolveu defensivamente e conseguiu aparecer bem no campo de ataque. Assim como Rômulo, o crescimento pode atrair outros clubes que precisam de talento na posição.

Fernandinho

Fernandinho (E) é um dos jogadores mais experientes que pode ficar livre no mercado. Pedro Souza / Atlético

Experiente e com passagem de anos pelo futebol europeu, Fernandinho, 39 anos, tem futuro incerto no Athletico-PR. Rebaixado, o clube paranaense vai se desfazer de salários mais altos e o volante pode ser um deles. Contudo, a permanência depende dele, que pode reduzir o salário para ajudar a equipe no retorno à elite.

Leonel Picco

Picco foi um dos destaques da Platense no Liga Argentina. Platense / Reprodução

Olhando para o mercado sul-americano, mais especificamente na Argentina, o volante Leonel Picco, da Platense, destacou-se na última liga argentina. Com 26 anos, ele teve média de 4.4 desarmes por partida e tem a famosa "garra argentina" como um fator que sempre agrada os times brasileiros que estão buscando um cão de guarda para o meio de campo.

Franco Ibarra

Ibarra ficará sem contrato no início de 2025. Rosário Central / Divulgação

Outro nome de destaque do futebol argentina é Franco Ibarra, 23 anos. Ele também teve média superior a quatro desarmes por partida e foi um dos melhores jogadores do Rosário Central. O volante estava emprestado pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, e o contrato acaba no início de 2025, sendo uma boa oportunidade de negócio para algum clube brasileiro.

Jadsom

Jadsom (E) em ação contra o Inter. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Bragantino tem em Jadsom um volante que está evoluindo a cada temporada. Aos 23 anos, ele foi importante na luta pela permanência da equipe paulista na elite do Brasileirão. Precisa melhorar o aspecto disciplinar, mas é um atleta que chega forte no adversário e tem o poder de marcação como ponto positivo.

Roni

Roni teve temporada de destaque pelo Atlético-GO. Ingryd Oliveira / ACG

O rebaixado Atlético-GO deverá perder seus principais jogadores em 2025. O volante Roni, 25 anos, foi bem durante boa parte da temporada. Ele estava emprestado pelo Corinthians e ainda não é certa a utilização dele pela equipe paulista. Por isso, o volante poderá ser boa opção para os demais clubes.

Fernando Sobral

Volante teve boas partidas ofensivas pelo Cuiabá. Divulgação / Cuiabá EC