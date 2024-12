Aprovada a criação de programa de transação tributária para a renegociação de dívidas com o Estado

A proposta foi aprovada p or 48 votos a 2. Votaram não apenas Luciana Genro e Matheus Gomes, ambos do PSOL.

O texto, de autoria do deputado Marcus Vinícius (PP) cria um programa de transação tributária para a renegociação de dívidas com o Estado, com descontos de até 70%.

Auditores da Fazenda reclamam que texto permite invasão de atribuições pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Emenda deverá deixar responsabilidade pelos acordos para as duas categorias, com definição por parte do governo na regulamentação da norma.