Manifestação contra cortes no Fiesporte suspende sessão na Câmara de Caxias

Sem explicações detalhadas e convincentes sobre os cortes orçamentários no Fiesporte , entidades têm buscado a Câmara de Caxias para tentar manter as atividades. Nesta terça-feira (1), coube aos vereadores acalmar os ânimos de integrantes da Apafut que compareceram à sessão exigindo um encaminhamento para a situação. A sessão precisou ser interrompida mais de uma vez para que a situação fosse conduzida.

O grupo se manifestou com aplausos, o que inviabilizava o andamento das discussões. Diante do cenário, o vereador Rafael Bueno (PDT) sugeriu um convite ao secretário de Finanças, Milton Balbinot , que atendeu ao pedido para explicar a situação.

A cena gerou reclamações até mesmo dos líderes de governo , Daniel Santos (Republicanos) e Wagner Petrini (PSB). Tanto vereadores da base quanto da oposição sugeriram votar um decreto legislativo para suspender o corte no Fiesporte.

— Não foi aquilo que nós esperávamos . Nenhum de nós esperávamos — disse Santos a respeito da manifestação do secretário.

A sessão só foi retomada depois de uma reunião dos vereadores e o alinhamento junto aos manifestantes de que uma reunião pública será realizada no dia 9 de abril , às 14h, no plenário da Câmara.

Prioridades

Diante das justificativas da administração de que é preciso equilibrar as contas — e por isso o corte de gastos — ganham força questionamentos a respeito do recebimento da locomotiva para exposição na Estação Férrea.

A oposição já havia feito críticas na última semana, com a aprovação do projeto que destina até R$ 500 mil para cobrir eventuais danos na Ulbra pela retirada da máquina a vapor. Nesta terça-feira, o assunto voltou à tona diante da questão do Fiesporte.