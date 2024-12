Ludmilla e Brunna Gonçalves serão mães de uma menina. Reprodução / @Ludmilla / Redes sociais

A cantora Ludmilla e sua esposa, Brunna Gonçalves, terão uma menina. O anúncio sobre o sexo do bebê foi compartilhado nas redes sociais na tarde desta terça-feira (17). As artistas também mostraram os bastidores do chá revelação.

O evento no Rio de Janeiro contou com a participação de cerca de 400 convidados, conforme o gshow. Felipe Theodoro, amigo do casal, foi o responsável pela cobertura da festa no Instagram da bailarina e ex-BBB.

Veja o momento da descoberta:

As duas são casadas há cinco anos. Elas anunciaram a gravidez no início de novembro, no palco da turnê Numanice 3, em São Paulo.