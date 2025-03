Justiça determina que prefeitura de Caxias do Sul deposite pagamento de janeiro aos médicos da UPA Central

UPA Central de Caxias do Sul.

A Justiça determinou na tarde desta sexta-feira (28) que a prefeitura de Caxias do Sul deposite o valor referente ao pagamento de janeiro para os médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central . Segundo o Sindicato dos Médicos da cidade, o valor é de cerca de R$ 1,1 milhão.

A entidade entrou na Justiça do Trabalho na última terça (25). Conforme Marlonei Santos, presidente do sindicato, o pagamento deveria ter sido realizado em 15 de fevereiro , conforme contrato.

Janeiro foi o último mês de gestão da empresa InSaúde na UPA Central. A partir de fevereiro, a administração passou a ser do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas).

O pagamento dos médicos e funcionários é realizado pela gestora do contrato , a partir de repasse do município.

Segundo o procurador-geral do Município (PGM), Adriano Tacca, a determinação é para que a prefeitura deposite em juízo valores que, por ventura, tivesse que pagar ao Insaude , e não repassar ao instituto. Ele ressalta que não há bloqueio de valores, já que a medida é de arresto.

O que disseram SMS e InSaúde

Em nota, a assessoria da SMS afirmou que estava atuando com a InSaúde para "sanar a falha administrativa":

"A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) esclarece que o atraso nos pagamentos das empresas de prestação de serviços médicos da UPA Central é relativo ao mês de janeiro, portanto, anterior à nova gestão, que assumiu em fevereiro. A SMS e o InSaúde já trabalham para sanar a falha administrativa que ocasionou o problema e colocar os pagamentos em dia com a maior brevidade possível".

Já a InSaúde, na terça-feira, disse que os pagamentos das empresas prestadores de serviços estavam sendo avaliados com a SMS para compor o termo de encerramento de contrato:

"O InSaúde - Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde responsável pela gestão da UPA Central, da cidade de Caxias do Sul, informa que os profissionais médicos são contratados mediante a modalidade de Pessoa Jurídica, portanto não cabe mencionar o termo salários.

Os pagamentos das empresas prestadoras de serviços, incluindo os serviços médicos, da competência de janeiro/2025 estão sendo avaliados em conjunto com a SMS de Caxias do Sul, visando compor o termo de encerramento do contrato entre a Prefeitura de Caxias e InSaúde, ocorrido em 31/01/2025", afirma a nota.