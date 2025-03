Inter espera ao menos 35 mil torcedores no Beira-Rio contra o Caxias

Portões do Beira-Rio serão abertos às 19h30min para o ingresso dos torcedores.

A direção colorada espera ao menos 35 mil torcedores no Beira-Rio para Inter e Caxias pela semifinal do Gauchão neste sábado (1º). Até a tarde desta sexta-feira (28), o número de ingressos vendidos ultrapassava os 20 mil.

Para a torcida do Caxias, foram disponibilizados 2 mil ingressos. Contudo, Zero Hora apurou que a procura por lugares na torcida visitante é baixa até o momento.

Após vencer por 2 a 0 no estádio Centenário, o time de Roger Machado tem larga vantagem em Porto Alegre. Pode perder por até um gol de diferença e, mesmo assim, fica com a vaga para a final. Veja, aqui, os demais cenários para a classificação colorada.

A bola vai rolar às 21h30min. Os portões do estádio serão abertos às 19h30min.

