Festa de Natal das Crianças ocorre neste domingo no antigo Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves

Domingo (22) é dia de celebração em Bento Gonçalves. Isso porque ocorre a Festa de Natal das Crianças a partir das 15h . O evento gratuito será realizado no antigo Estádio da Montanha, na Avenida Osvaldo Aranha. A previsão inicial era de que o evento ocorresse no último dia 15, no entanto, foi transferido em virtude das condições climáticas.

No local haverá brinquedos infláveis, presença do Papai Noel, pintura de rosto e diversão para a criançada. A atividade também contará com espaço para crianças do espectro autista e pessoas com deficiência.