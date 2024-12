Humorista Dedé Santana em trenó voador é atração na última noite do Natal nos Vinhedos, em Bento Gonçalves 

Evento gratuito é realizado no Vale dos Vinhedos. Rodi Goulart / Divulgação

Shows e apresentações artísticas em meio aos vinhedos com muita gastronomia e bebidas típicas da região. Essa é a combinação do Natal nos Vinhedos, que encerra neste sábado (21), em Bento Gonçalves. Um dos destaques da programação é a apresentação do espetáculo Um Encanto de Natal, que terá a participação do humorista Dedé Santana. A entrada é gratuita.

Com mais de 40 artistas em cena, o show celebra o Natal e homenageia crianças de todas as gerações, trazendo personagens icônicos como duendes, pinguins, o clássico Grinch e, claro, o tradicional Papai Noel. A participação especial de Dedé Santana, com sua chegada no trenó voador a mais de 50 metros de altura, será um dos momentos mais aguardados da noite.

Antes disso, a partir das 19h, no km 21 da RS-444, em frente à vinícola Miolo, o palco será iluminado por uma programação especial, com apresentações que prometem emocionar. O DJ Fabiano Oliveira inicia a noite com uma seleção musical envolvente, seguido pelo grupo Ragazzi dei Monti.

Além das apresentações artísticas, o evento também oferece uma verdadeira festa gastrônomica. Mais de 40 vinícolas e restaurantes de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Santa Tereza estarão presentes, oferecendo o melhor da enogastronomia local.

Mais de 40 vinícolas e restaurantes comercializam produtos. Rodi Goulart / Divulgação

Transporte até o Vale dos Vinhedos

Garantindo comodidade ao público, transfers serão disponibilizados para o transporte de ida e volta ao evento, tendo a Estação Férrea como ponto de saída e retorno (R$ 25 para os dois trechos). Os ônibus de ida partirão às 18h45min, às 19h45min e às 20h30min. Os de volta estão programados para as 21h30min, 22h30min e 23h30min.

Além dessa, outras facilidades auxiliarão a aprimorar a experiência no evento. As famílias contarão com espaço kids com brinquedos infláveis para o entretenimento das crianças, bem como segurança, banheiros e serviço ambulatorial.

Serviço

O quê: 3º Natal nos Vinhedos

Quando: sábado (21)

Onde: Km 21 da RS-444 no Vale dos Vinhedos (em frente à vinícola Miolo), em Bento Gonçalves

Quanto: entrada franca

Programação:

19h: DJ Fabiano Oliveira, comunicador da Rádio Atlântida

19h30: Ragazzi Dei Monti

20h45: espetáculo circense Um Encanto de Natal

22h: Léo Oliveira (palco Rua)