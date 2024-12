Mais de 34 mil veículos devem passar pela BR-386 neste sábado

Os dias que antecedem o feriado de Natal devem ser de movimento nas rodovias do norte gaúcho. A BR-386 , uma das principais da região norte, deve receber ao menos 116,2 mil veículos até a quarta-feira (25) . Somente neste sábado (21), são 34 mil veículos esperados . A estimativa é da CCR ViaSul, que administra a via.

A BR-386 deve enfrentar os maiores fluxos no sábado e na quarta-feira. Ainda neste sábado, ao menos 19,6 mil veículos devem trafegar no sentido Capital ao Interior, e outros 15 mil no sentido contrário. Na quarta-feira, 18,5 mil devem retornar em direção a Porto Alegre, enquanto outros 11,8 mil seguirão no sentido ao Interior.