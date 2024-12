Duplicação da BR-386 está quase 60% pronta no trecho entre Soledade e Fontoura Xavier

Duplicação da BR-386 é realizada por equipes da CCR ViaSul. CCR ViaSul / Divulgação

As obras de duplicação da BR-386 avançam na via que liga a Região Metropolitana ao norte do Estado. O trecho mais avançado é entre Marques de Souza e Lajeado, onde o projeto está 93% concluído.

Em seguida vêm as obras que ligam Soledade a Fontoura Xavier, que estão 56% completas. De Tio Hugo a Soledade, o percentual de conclusão é de 10%.

Conforme a CCR ViaSul, concessionária responsável pela duplicação, as obras têm avançado conforme o cronograma, com o trabalho focado nos pontos críticos.

De Tio Hugo a Soledade, as equipes já terminaram a terraplanagem entre os quilômetros 239 e 244, onde há intensa movimentação de veículos, e a via conta com macadame seco (uma camada de reforço do subleito do asfalto).

A previsão é que as fases de sub-base e base do pavimento comecem a ser instaladas em janeiro de 2025.

Há, ainda, a execução de drenagem, tanto pesada quando superficial, que inclui bueiros e proteção dos cortes da rodovia, além de outras obras estruturais, como fundações de pontes.

— As estacas sobre o Rio Espraiado, no km 234, já estão em fase de finalização, enquanto as fundações para a ponte sobre o Rio Porongos, no km 222, também estão em andamento — disse Junior Vicenzi, coordenador de engenharia da CCR ViaSul.

Segundo ele, as duas pontes são fundamentais para a integração do novo traçado da BR-386 e estão dentro do cronograma de execução.

Nas próximas semanas até 2025, o foco será nas fundações das pontes, que estão sendo erguidas. Até o começo de janeiro não haverá atividades pesadas na pista, o que significa que o movimento de máquinas e trabalhadores será menos intenso do que em fases anteriores.

Cronograma segue planejamento inicial

Desde o início das obras, em 2023, o trecho entre Tio Hugo e Soledade (segmento B) e entre Soledade e Fontoura Xavier (segmento C) registram avanços. O cronograma segue a previsão inicial.