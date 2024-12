Neto vence Valdivia na Justiça em processo por danos morais após ser alvo de postagem ofensiva

Jorge Valdivia, ex-meia do Palmeiras, foi condenado pela Justiça de São Paulo a indenizar o apresentador e ex-jogador Neto em R$ 56.904,53 por danos morais. A disputa judicial começou em 2015, depois que o chileno publicou em suas redes sociais uma montagem que mostrava o ídolo do Corinthians vestido com uma lingerie e segurando uma garrafa de cerveja.