Ministro dos Transportes vem ao RS no sábado para inaugurar ponte entre Nova Petrópolis e Caxias

Ponte na BR-116 foi interditada em maio, durante enchente. PRF / Divulgação

Com a confirmação da última reunião ministerial do ano para esta sexta-feira (20), o ministro dos Transportes, Renan Filho, adiou para sábado a vinda ao Rio Grande do Sul. Ao lado do ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, Renan vai inaugurar a nova ponte sobre o Rio Caí, na BR-116, entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul.

A ponte foi destruída pela enchente de maio e reconstruída com altura um metro acima da anterior, já contando com possíveis elevações do nível do rio.

A nova estrutura tem 180 metros de extensão e 13 metros de largura. A inauguração está marcada para as 11h de sábado.