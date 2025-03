Definida nova secretária adjunta da Reconstrução do RS

Nova secretária adjunta atuou no gabinete do vice-governador Gabriel Souza em 2023 e 2024.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A servidora de carreira Angela de Oliveira será secretária adjunta da Reconstrução Gaúcha . O nome foi confirmado nesta segunda-feira (10) pelo governo do Estado.

Formada em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e especialista em Gestão Pública pelo Insper, Angela é funcionária do quadro desde 2022.