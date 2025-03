Vereador aliado de Melo será relator da CPI da Pousada Garoa

Marcos Felipi Garcia (à frente), é ex-secretário do governo Melo.

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O vereador Marcos Felipi Garcia (Cidadania) será o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará o incêndio da Pousada Garoa , no qual morreram 11 pessoas em abril de 2024. Aliado e ex-secretário do governo Melo, ele foi escolhido para a função na reunião desta segunda-feira (10) da comissão, na Câmara Municipal.

A comissão tem 12 integrantes, que são indicados de acordo com o tamanho das bancadas na Câmara. Por isso, é composta por oito membros aliados do governo e quatro oposicionistas .

De acordo com Marcos Felipi, a participação no governo não vai interferir na elaboração do relatório: