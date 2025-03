Luciano Vaccaro será candidato a procurador-geral de Justiça do RS

Vaccaro tem 26 anos de carreira no MP. Secom / Governo do RS/Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O promotor de Justiça Luciano Vaccaro será candidato na eleição interna para o comando do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Integrante da Promotoria Criminal de Porto Alegre, Vaccaro enfrentará o atual procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, que tentará a recondução.

A votação será no mês de maio. No pleito, os promotores e procuradores votam para formar uma lista tríplice, que é encaminhada ao governador do Estado. Caberá a Eduardo Leite escolher o novo chefe do MP entre os três membros da relação.

Vaccaro foi eleito subprocurador para Assuntos Institucionais na chapa de Saltz, mas renunciou ao cargo no início da gestão. Antes, também foi coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal.

Aos 51 anos, com 26 anos de atuação na carreira, o promotor propõe uma reestruturação administrativa e orçamentária no MP. Segundo ele, a chapa ainda não está formada e as discussões sobre a composição estão em andamento.