A proposta que pode ser a solução para a retomada da obra da nova ponte do Guaíba

Na tentativa de destravar a retomada da obra da nova ponte do Guaíba , a prefeitura de Porto Alegre propôs a criação de um auxílio de R$ 1 mil mensais às famílias retiradas da área atingida. O projeto foi enviado à Câmara de Vereadores e prevê que o pagamento seja feito pelo governo do Estado .

O plano da prefeitura é oferecer o auxílio por 12 meses, para que as famílias consigam uma habitação provisória até receber as chaves da moradia definitiva.

O diretor do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), André Machado, diz que o plano é dividir a região em lotes, para que as famílias sejam realocadas de forma ordenada, e que a ideia já recebeu o aval das comunidades.

De acordo com ele, as tratativas com o governo estadual para o pagamento do auxílio também estão avançadas.