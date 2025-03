Reclamações de serviços da Corsan se multiplicam entre prefeituras

As reclamações partem de diferentes regiões. Em Passo Fundo, no norte gaúcho, por exemplo, a prefeitura expediu multa diária retroativa de R$ 125 mil à companhia por falhas no abastecimento .

Em Santa Maria, na Região Central, também há queixas de desabastecimento e vereadores de direita e esquerda já pregaram o rompimento do contrato e a municipalização do serviço.

No caso de Estância Velha, no Vale do Sinos, os problemas se somam às pendências na repavimentação de ruas. A prefeitura também já aplicou penalidades à companhia pelas falhas no abastecimento.