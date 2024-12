Juventude faz proposta para contratar lateral-esquerdo do Sport

O lateral-esquerdo Felipinho, 27 anos, é um dos alvos do Juventude no mercado da bola. Segundo informações do ge.globo, o clube alviverde já encaminhou uma proposta ao time pernambucano e aguarda a resposta para confirmar o negócio.

A oferta seria por um empréstimo até o final da Série A do próximo ano, com opção de compra ao término do vínculo. O curioso é que o Juventude também deseja acertar um novo vínculo de empréstimo com outro atleta que pertence ao Sport, o lateral-direito Ewerthon.