Técnico do Caxias começa a encaminhar time para jogo-treino de domingo

Zagueiro Douglas esteve no time considerado titular. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

A quarta-feira (18) foi um dos dias mais importantes da pré-temporada do Caxias. O técnico Luizinho Vieira, pela primeira vez, deu pistas importantes sobre as ideias que tem para o elenco, com um esboço de equipe titular.

As atividades no CT Baixada Rubra ocorreram em dois períodos. No treinamento da tarde, o comandante grená dividiu o grupo e realizou trabalhos em campo reduzido.

Um dos times iniciou o treino com Victor Golas; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mantuan e Tomas Bastos; Richard, Calyson e Welder.

Já a equipe de coletes iniciou os trabalhos tendo dois goleiros na atividade: Thiago Coelho e Ronaldo Zilio. Os demais do time eram Paulinho, Carlos Henrique, Alisson e Alan; Cuiabá, Arthur e Nicholas; Gabriel Lima, Iago e Gustavo Nescau.

Na sequência, Luizinho voltou a mexer nas peças e dividiu o grupo em três, trabalhando por toda a extensão do gramado.

No domingo (22), o Caxias disputa seu primeiro jogo-treino da pré-temporada diante do Avenida, em Santa Cruz do Sul, a partir das 16h. O grupo de atletas volta aos trabalhos na manhã de quinta-feira (19).

Grupo completo

Nesta quarta-feira também o último dos 19 reforços contratados pelo Caxias para a próxima temporada chegou ao Estádio Centenário. O lateral-esquerdo Kelvyn cumpriu seu período de férias, após deixar a Chapecoense na disputa da Série B do Brasileiro, e se juntou ao elenco grená.

O volante Lorran, que se apresentou na terça-feira (17), era o outro atleta que faltava e, com isso, todas as contratações feitas pelo departamento de futebol estão à disposição do técnico Luizinho Vieira.