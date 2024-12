Caxias apresenta reforço que pode atuar em até três funções: "Meu estilo é de um jogo pegado e aguerrido"

Paulinho (de colete) em dividida com atacante Richard no treino. Porthus Junior / Agencia RBS

O coração de uma equipe está no meio-campo. É assim que muitos técnicos de futebol definem este setor. E o Caxias decidiu trazer novas apostas para preencher a meia-cancha e assim dar mais opções para Luizinho Vieira armar sua equipe.

Uma delas é o volante Paulinho, de 26 anos. Revelado pelo Tanabi-SP, o jogador chega após uma passagem pelo Tocantinópolis, equipe que disputou a Série D do Brasileiro em 2024, sendo eliminada na segunda fase. Foram 18 jogos e uma assistência pela equipe de Tocantins.

Ainda na atual temporada, o volante natural de Taboão da Serra-SP vestiu as cores do Castanhal do Pará, com oito jogos e um gol. Será a primeira experiência do atleta no futebol gaúcho.

— Aqui o jogo é muito competitivo. Então, creio que vai ser muito bom e a adaptação vai ser muito tranquila. Meu estilo é de um jogo pegado, jogo aguerrido. O Caxias é um time que tem fome de vencer, um time de muita tradição também. Foi por isso que eu escolhi o Caxias e fico muito feliz com a oportunidade — afirmou o atleta em sua apresentação na tarde desta quarta-feira (18).

No elenco grená, Paulinho será uma espécie de coringa do técnico Luizinho Vieira por ser um atleta polivalente, disposto a exercer mais de uma função.

— Eu sou um cara que tem uma parte física muito boa, me preparo muito bem para que eu possa corresponder à altura. Sou um jogador versátil, consigo atuar de primeiro ou o segundo volante. E, às vezes, caso o professor Luizinho precisar, na lateral direita — garantiu.

Paulinho terá pouco tempo para mostrar que tem futebol para disputar a Série C do Brasileiro pelo Caxias, uma vez que seu contrato com o clube vai apenas até o final do Gauchão.